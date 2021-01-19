19 Ocak 2021 Salı 19:35:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 17:21:00
Kırmızı Kamyon ile itfaiyecilerin hayatı geliyor
Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır'ın rol aldığı ‘Kırmızı Kamyon'dan ilk görüntüler basına servis edildi.
İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle şimdiden merak konusu oldu. Kırmızı Kamyon, önümüzdeki günlerde Show TV ekranlarında seyircisinin karşısına çıkacak.
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