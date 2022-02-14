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14 Şubat 2022 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 16:30:00

Kırık ayağa dijital formül

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İzmir'de verdiği konserde kayıp düşerek ayağını kıran Işın Karaca, ertelediği işlerini telafi etmek için evinden dijital olarak bağlanarak şarkı söyleme formulünü buldu.

İzmir'de verdiği konserde kayıp düşerek ayağını kıran Işın Karaca, ertelediği işlerini telafi etmek için evinden dijital olarak bağlanarak şarkı söyleme formulünü buldu. Karaca, korona tedbirlerine uymanın kolay olduğu formulü önümüzdeki hafta bir bayii toplantısı için ekibiyle birlikte uygulayacak.

Etiketler : Kırık ayağa dijital formül İzmir Işın Karaca
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