Kırık ayağa dijital formül

İzmir'de verdiği konserde kayıp düşerek ayağını kıran Işın Karaca, ertelediği işlerini telafi etmek için evinden dijital olarak bağlanarak şarkı söyleme formulünü buldu. Karaca, korona tedbirlerine uymanın kolay olduğu formulü önümüzdeki hafta bir bayii toplantısı için ekibiyle birlikte uygulayacak.