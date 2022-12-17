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17 Aralık 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 15:00:00

Kira artışına masraf çözümü

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Arnavutköy'deki dairesine aylık 50 bin TL ödeyen Linet, kira artışı olmaması için ev sahibiyle tadilat konusunda uzlaştı. Şarkıcı, 120 bin TL'ye evin dekorasyonunu yeniledi.

Geçtiğimiz yıl Arnavutköy'de Boğaz manzaralı bir daireye taşınan Linet, ev sahibinin kira artışına masraf çözümü buldu. Ataşehir'de dizilere kiraladığı dairesinden taşınarak Avrupa yakasına yerleşen Linet, aylık 50 bin lira kira ödüyor. Boğaz manzaralı evini sosyal medyadan sürekli paylaşan Linet, yılsonu kira artışına engel olmak için geçtiğimiz günlerde ev sahibiyle bir araya geldi. Şarkıcı, sohbette kira artışı olmaması karşılığında eve tadilat yapacağını söyledi. Ev sahibiyle bu konuda uzlaşan Linet, karşı taraftan 1 yıl boyunca zam yapılmayacağının sözünü aldı. Ev masrafları için 120 bin TL'yi gözden çıkaran şarkıcı mobilyalarını da yeniledi. Kendine tamamen sıfır daire yapan şarkıcı, öte yandan konser ücretine de 150 bin TL zam yaptı.

Etiketler : şarkıcı linet magazin
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