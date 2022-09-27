Kır düğünüyle evlendiler

'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Meke' karakteriyle tanınan Aytaç Uşun, oyuncu Şirin Kılavuz ile dünyaevine girdi. Oyuncu çift, Beykoz'da kır düğünü yaptı. İkilinin düğününe pek çok ünlü isim katıldı. Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Rıza Kocaoğlu, Nesrin Cavadzade, Onur Büyüktopçu, Nurgül Yeşilçay, Hande Soral-İsmail Demirci çifti de arkadaşlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.