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31 Ekim 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 14:30:00

Kimseyi kırmadı

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Başakşehir futbol takımı teknik direktörü Emre Belözoğlu eşi Tuğba Belözoğlu'yla önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı.

Başakşehir futbol takımı teknik direktörü Emre Belözoğlu eşi Tuğba Belözoğlu'yla önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. İkili, mağazaları gezerek yeni sezon kıyafetleri inceledi. Futbol severler tarafından oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşan Emre Belözoğlu, yanına gelen hayranlarını kırmayıp, uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : Başakşehir futbol takımı Emre Belözoğlu Tuğba Belözoğlu
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