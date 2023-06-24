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24 Haziran 2023 Cumartesi 10:02:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 10:02:00

"Kimseye meydan okumuyorum"

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81 yaşındaki şarkıcı Fedon, çıkardığı güneş kreminin lansmanı yaptı.

Yıllardır yaşamını Bodrum'da sürdüren 81 yaşındaki şarkıcı Fedon, çıkardığı güneş kreminin lansmanı yaptı. Önceki gün Bodrum Highlight Hotel'de gerçekleşen etkinlikte Fedon, "Bu uzun yıllar düşündüğüm bir projeydi. Kimseye meydan okumaya gelmedim, rekabet kaliteyi getirir. Başarılı bir iş yaptığımıza inanıyorum" dedi. Kışın Erciyes Dağı'nda tanıtım filmi çekeceğini belirten Fedon, "Kışın dağlara çıkıp kayak yapanları da yakacak bir ürün düşünüyorum" dedi.

Etiketler : şarkıcı fedon güneş kremi
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