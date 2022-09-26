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26 Eylül 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 13:00:00

Kimsenin koltuğunda gözüm yok

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Şarkıcı Özgür Alter, müzik sektöründe en büyük destekçisinin İbrahim Tatlıses olduğunu söyledi.

Şarkıcı Özgür Alter, müzik sektöründe en büyük destekçisinin İbrahim Tatlıses olduğunu söyledi. Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de konser veren Alter, ''Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay'dan çok şey öğrendik. Onlar bizim ustalarımız. 'Onların tahtını alacak' diye şeyler var. Böyle bir şey yok. 50 yılını vermiş bir ustanın yerini almak kolay mı? Herkes kendi yerini yapsın. Hazıra konmak yok'' dedi.

Etiketler : Kimsenin koltuğunda gözüm yok Şarkıcı Özgür Alter İbrahim Tatlıses
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