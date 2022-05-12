İrem Derici ve Cem Belevi arasındaki ihanet tansiyonu yükseldi. Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Belevi, bir gecede hakkındaki söylentilere cevap verdi. Belevi, "Kimse mağdur edebiyatı yapmasın herkes kendi duruşuna baksın. Davranışına baksın" dedi. İddialarına göre İrem Derici, Belevi'nin arabasının torpidosunda popçunun ikinci bir telefonunu buldu. Derici, telefonda popçunun ses kayıtlarını dinledi ve mesajlarını okuyarak ihanetle yüzleşti.