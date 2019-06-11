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11 Haziran 2019 23:48 | Salı

Kimse Bilmez dizisi konusu nedir? Kimse Bilmez dizisi oyuncuları kimler?

Kimse Bilmez dizisi oyuncuları kimler? Kimse Bilmez dizisi konusu nedir? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Yaz dizilerinden birisi olacak olan Kimse Bilmez bu akşam ekran macerasına başlayacak. Kimse Bilmez dizisi iddialı kadrosu ve konusu ile diziseverlerin ilgisini çekiyor. Senaryosunu Hasan Burak Kayacı’nın kaleme aldığı, yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren’in üstlendiği Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosunda; Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal yer alıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyicisini ile buluşacak. Kimse Bilmez dizisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi yayın hayatına merhaba diyecek. Kimse Bilmez dizisi oyuncuları kimler? Kimse Bilmez konusu nedir? sorularının yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Senaryosunu Hasan Burak Kayacı’nın kaleme aldığı, yapımcılığını Baba Yapım'ın  üstlendiği, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren’in yapacağı Kimse Bilmez dizisinde dram, aksiyon ve macera eksik olmayacak. Kimse Bilmez dizisi oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte yeni dizi Kimse Bilmez hakkında merak edilenler..

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? 

Keremcem (Ali Hüroğlu)
Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah’a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde “Ali Hoca” olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

Özgü Kaya (Sevda Eğilmez)
Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda’ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.

Engin Hepileri (Uygar Sarıkaya)
Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

Burak Serdar Şenal (Pilot)
Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?
Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali’nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez’in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali’nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.

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