  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu ilk kez paylaştı...
Her şeyi anlattı: Akşener bana ‘yalancı' dedi
Art arda devam ediyor: Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem
Yapılandırması bozulana yeni fırsat paketi
Kubilay ile enerjimiz tuttu
Zonguldak'ta çekim zamanı
'Kimse Bilmez' ayrılmadık
İzzet er-Rişk: Türkiye'nin tavrı, zehirli okları tersine çevirdi
Bodrum'da beach açtı
Filtreli veda mesajı
Ajda'dan destek
Yunanlılarla ‘İzmir' filmi
Sette son günler
Filistinli çocuklara yardım eli
ABD'den peş peşe kritik Türkiye açıklamaları
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
Ağrı sendromu kadınlarda daha fazla
Anne sütü bebeği enfeksiyondan koruyor
Uzmanlar uyardı: Kutulu içecekleri bardağa dökerek için
AA: Musab Turan'ın görevine son verildi
BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı
Aydın'da minibüs uçuruma yuvarlandı
Mahmud Abbas ile ABD Dışişleri Bakanı görüştü
Gazze'de şehit sayısı 248'e yükseldi
22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30:00

'Kimse Bilmez' ayrılmadık

ABONE OL

Oyuncular Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, iki yıl önce rol aldıkları 'Kimse Bilmez' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

Oyuncular Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, iki yıl önce rol aldıkları 'Kimse Bilmez' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbiriyle çekilmiş fotoğraflarını silmiş, ayrıldıkları iddia edilmişti. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ikili, ayrılık iddialarını ayrıldı. Mutluluk pozları veren Kaya ile Şenel, "Gördüğünüz gibi ayrılmadık" dedi.

Etiketler : kimse bilmez özgü kaya burak serdar şanal
Hande ile çok mutluyuz

Hande ile çok mutluyuz
Karavanda sohbet programı

Karavanda sohbet programı
İlişkimiz seviyeli devam ediyor

İlişkimiz seviyeli devam ediyor
Mali'nin çapkınlığı Instagram'da

Mali'nin çapkınlığı Instagram'da
Aşımı vuruldum pozu!

Aşımı vuruldum pozu!
Doğum günü hediyesi Maldivler tatili

Doğum günü hediyesi Maldivler tatili
30 milyon ‘Benim O'!

30 milyon ‘Benim O'!
Kaan'a kavuştular

Kaan'a kavuştular
10 MİLYON TL'LİK İNZİVADA

10 MİLYON TL'LİK İNZİVADA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER