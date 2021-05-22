'Kimse Bilmez' ayrılmadık

Oyuncular Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, iki yıl önce rol aldıkları 'Kimse Bilmez' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbiriyle çekilmiş fotoğraflarını silmiş, ayrıldıkları iddia edilmişti. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ikili, ayrılık iddialarını ayrıldı. Mutluluk pozları veren Kaya ile Şenel, "Gördüğünüz gibi ayrılmadık" dedi.

