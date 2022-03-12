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12 Mart 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 11:30:00

Kimse aldatılmayı hak etmez

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Serdar Ortaç'la yaşadığı aşk ile adını duyuran Seçil Gür, 7 şarkıdan oluşan 'Meczup' isimli albüm çıkardı.

Serdar Ortaç'la yaşadığı aşk ile adını duyuran Seçil Gür, 7 şarkıdan oluşan 'Meczup' isimli albüm çıkardı. Şarkıcı albümle aynı adı taşıyan parçaya Kadıköy'de 160 yıllık tarihi bir köşkte klip çekti. Yönetmenliğini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'in yaptığı çekimler 9 saat sürdü. Gür, "Aldatılan bir kadının hesap sorma hikayesini anlatmaya çalıştık. Hiçbir insan aldatılmayı hak etmez" dedi.

Etiketler : seçil gür serdar ortaç aşk meczup
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