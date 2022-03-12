Kimse aldatılmayı hak etmez

Serdar Ortaç'la yaşadığı aşk ile adını duyuran Seçil Gür, 7 şarkıdan oluşan 'Meczup' isimli albüm çıkardı. Şarkıcı albümle aynı adı taşıyan parçaya Kadıköy'de 160 yıllık tarihi bir köşkte klip çekti. Yönetmenliğini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'in yaptığı çekimler 9 saat sürdü. Gür, "Aldatılan bir kadının hesap sorma hikayesini anlatmaya çalıştık. Hiçbir insan aldatılmayı hak etmez" dedi.

