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01 Ekim 2023 Pazar 08:06:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 08:06:00

Kime yazdığını hatırlamıyor

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İbrahim Tatlıses, sahne aldığı bir mekanda 'Bebeğim' parçasını seslendirirken "Vallahi de billahi de bu parçayı kime yazdığımı hatırlamıyorum ama iyi ki de yazmışım." dedi.

İbrahim Tatlıses, Günay restoranda sahne aldı. 'Yalnızım' şarkısıyla gecenin startını veren Tatlıses, 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Haydi Söyle', 'Yalan' ve 'Kara Üzüm Habbesi' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Sanatçı 'Bebeğim' parçasını seslendirirken ''Vallahi de billahi de bu parçayı kime yazdığımı hatırlamıyorum ama iyi ki de yazmışım. Yüzyıllarca dillerden düşmeyecek'' dedi. Şarkıcı iki buçuk saat sahnede kaldı.

Etiketler : ibrahim tatlıses sanatçı bebeğim
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