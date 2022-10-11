‘Kim Bu Aile'ye özel gösterim

'Kim Bu Aile' filminin oyuncuları Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve yönetmen Bedran Güzel, İzmir'de gerçekleştirilen özel gösterimde sevenleriyle bir araya geldi. Yapımcılığını CJ ENM Türkiye'nin üstlendiği filmde sinemaseverler oyuncular, 'Seninle Başım Dertte' şarkısını seslendirerek karşıladı. Film sonrası oyuncular hayranlarıyla bol bol hatıra selfiesi çekildi.