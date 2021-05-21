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21 Mayıs 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 16:00:00

Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?

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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sektörün içerisinde yaşanan fiziksel ayrımcılıktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sektörün içerisinde yaşanan fiziksel ayrımcılıktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 'İbrahim Selim'le Bu Gece' adlı programa katılan Kaygılaroğlu, kilolu oyunculara şans verilmediğini söyledi. Belirli bir kilonun üzerindeysen başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olmaktan başka şansının olmadığını belirten ünlü isim, "Hayat çeşitlilikleri ile güzel, belirli bir kilonun üzerindeki insanlar aşık olamaz mı? Yurtdışında sektörün dinamiğinde böyle bir ayrımcılık yok" dedi.

Etiketler : uraz kaygılaroğlu kilolu oyuncular başrol
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