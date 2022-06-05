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05 Haziran 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 11:00:00

Kilo almaya başladı

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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hastanede tedavisine devam eden 59 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 3. kemoterapisini tamamlayan Kalkavan, "Hastanedeyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde" dedi.

Etiketler : Kilo almaya başladı Billur Kalkavan 3. kemoterapisi
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