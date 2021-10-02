Kılıçlar çekildi! İbrahim Tatlıses ve ilk eşi Adalet Sara tartışmasına Ahmet Tatlı da dahil oldu
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'yla arasında yaşanan tartışmaya oğlu Ahmet Tatlı da dahil oldu.
"İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" sözleriyle eski eşi Adalet Sara'yı kızdıran İbrahim Tatlıses'e bu sefer oğlu cephe aldı. Tatlıses'in 'Herkes haddini bilsin' şeklindeki demecine Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabından 'at'la gönderme yaptı. Tatlı, "At çok hızlı koşup yarışı kazanıyor! Atın sahibine 3 milyon lira veriliyor. Ata binen jokeye 250 bin lira veriliyor. Ata da yarışı kazandı diye havuç veriyorlar" notunu yazarak manidar bir paylaşımda bulundu.