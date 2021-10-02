Kılıçlar çekildi!

"İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" sözleriyle eski eşi Adalet Sara'yı kızdıran İbrahim Tatlıses'e bu sefer oğlu cephe aldı. Tatlıses'in 'Herkes haddini bilsin' şeklindeki demecine Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabından 'at'la gönderme yaptı. Tatlı, "At çok hızlı koşup yarışı kazanıyor! Atın sahibine 3 milyon lira veriliyor. Ata binen jokeye 250 bin lira veriliyor. Ata da yarışı kazandı diye havuç veriyorlar" notunu yazarak manidar bir paylaşımda bulundu.