VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oğuzhan Asiltürk'e veda
Sınırda ilk saha testini yaptı
Kılıçlar çekildi!
Haftalık vaka haritası açıklandı
Arşivlerden yararlanma usul ve esasları belirlendi
Sınır kapısı yolundaki tesisler 'göçmen kaçakçılığına' karşı güvenliklerini artıracak
PKK çözülüyor! "Bu yıl 39 kişi katıldı"
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
94 yaşında kalp kapağı değişti
Cirite dadaş kadın hakem
Anadolu'nun Pompeisi Myra'dan tarih fışkırdı
AFAD 61 ilin 'İl Afet Risk Azaltma Planı'nı tamamladı
Bangladeş'te yabancı televizyon kanallarının yayını durduruldu
8 yılda 11 bin takviye edici gıdaya onay belgesi düzenledi
4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor
Yeni dizisinde şaşırtacak
"Rüyamda babamla oynuyoruz"
Ekranlarda olmak istiyor
Aradığı aşkı meslektaşında buldu
Jet hızıyla alışveriş
"Konuşursam 50 bin dolar öderim"
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
IMF'den finansal risk uyarısı
02 Ekim 2021 Cumartesi 15:05:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 15:05:00

Kılıçlar çekildi! İbrahim Tatlıses ve ilk eşi Adalet Sara tartışmasına Ahmet Tatlı da dahil oldu

ABONE OL

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'yla arasında yaşanan tartışmaya oğlu Ahmet Tatlı da dahil oldu.

"İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" sözleriyle eski eşi Adalet Sara'yı kızdıran İbrahim Tatlıses'e bu sefer oğlu cephe aldı. Tatlıses'in 'Herkes haddini bilsin' şeklindeki demecine Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabından 'at'la gönderme yaptı. Tatlı, "At çok hızlı koşup yarışı kazanıyor! Atın sahibine 3 milyon lira veriliyor. Ata binen jokeye 250 bin lira veriliyor. Ata da yarışı kazandı diye havuç veriyorlar" notunu yazarak manidar bir paylaşımda bulundu.

Etiketler : ibrahim tatlıses ido tatlıses melek zübeyde adalet sara ahmet tatlı magazin haberleri
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Bir o kadar tuhaf ve komik

Bir o kadar tuhaf ve komik
İkinci kez ayrılık kararı

İkinci kez ayrılık kararı
Emel'le 3 ay aşk yaşadık

Emel'le 3 ay aşk yaşadık
Üçüncü çocuk için ikiz korkusu

Üçüncü çocuk için ikiz korkusu
Kendi filminde başrolde

Kendi filminde başrolde
Kibariye'nin peruğu olay oldu

Kibariye'nin peruğu olay oldu
Davamın takipçisiyim

Davamın takipçisiyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER