VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıç kaburgama saplandı
ABD'de dikkat çeken buluşma!
Çarpıcı Ukrayna çıkışı
'Uzun masa'nın sırrı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun provokasyonu İBB'yi paniğe sevk etti!
F-15 jetleri için onay çıktı
Hablemitoğlu suikastının şifreleri
Elon Musk'ın evlat acısı ortaya çıktı
Aşırı soğuk hava tüm yurdu etkileyecek!
Duygusal travmalar saçkırana neden olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Şubat
Uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor
Çocukta ateş pek çok hastalığın habercisi olabilir
Tansiyonunuz yükselirse libidonuz düşebilir
Sigara bırakmak isteyenlere nikotin alternatifi; Patlıcan
ABD Çin'i Rusya'yı gerginliği azaltmaya teşvik etmeye çağırdı
Fahrettin Altun: Başkan Erdoğan mesaisine bugün başlayacak
MSB'den nostaljik paylaşım
Bakan Özer: Öğretmen sayısı 500 binlerden 1,2 milyon civarına geldi
Eşi 'Sahile gezmeye gidiyorum' dedi, çocuklarını alıp evden kaçtı
Başkan Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı
Başkan Erdoğan'dan, 'geçmiş olsun' video mesajına teşekkür
Biden: Enflasyona karşı elimizdeki her aracı kullanıyoruz
2 ilde eğitime kar engeli
11 Şubat 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 10:30:00

Kılıç kaburgama saplandı

ABONE OL

'Malazgirt 1071' filminde Sultan Alparslan'ı canlandıran Cengiz Coşkun, bir savaş sahnesinin çekimlerinde kılıcın elinden fırlamasıyla ölümden döndüğünü açıkladı.

'Malazgirt 1071' filminde Sultan Alparslan'ı canlandıran Cengiz Coşkun, bir savaş sahnesinin çekimlerinde kılıcın elinden fırlamasıyla ölümden döndüğünü açıkladı.

Cengiz Coşkun, Vildan Atasever ve Haluk Piyes'in oynadığı TRT ortak yapımı 'Malazgirt 1071' filmi, Beyoğlu Atlas Sineması'nda gala yaptı. Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar'ın yönetmenliğini yaptığı filmin gecesinde oyuncular hazır bulundu. Çekimleri tarihi mekânlarda yapılan film hakkında konuşan Cengiz Coşkun, sette ölümden döndüğünü açıkladı. Filmde Sultan Alparslan'ı canlandıran Coşkun, bir savaş sahnesinde yaşadıklarını, "Çekimlerde hayatımdan oluyordum. Kılıç bir anda takılıp fırladı, üzerimdeki zırhı deldi geçti. Kaburga kemiğime dayanıp saplandı. Öyle bir hayati kaza atlattım. Sevdiğim meslek uğruna canımdan olabilirdim ama karşınızdayım" sözleriyle anlattı.

Etiketler : Kılıç kaburgama saplandı Sultan Alparslan Cengiz Coşkun
Zayıfladık ama hipnozla değil

Zayıfladık ama hipnozla değil
Sayenizde hayata döndüm

Sayenizde hayata döndüm
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Mutluluğa ‘Evet' dediler

Mutluluğa ‘Evet' dediler
Yetenek avına çıkıyor

Yetenek avına çıkıyor
Baba yadigarı ceket

Baba yadigarı ceket
‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü

‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü
Sadece arkadaşız

Sadece arkadaşız
30 hit şarkıya 3 albüm!

30 hit şarkıya 3 albüm!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER