Kılıç kaburgama saplandı

'Malazgirt 1071' filminde Sultan Alparslan'ı canlandıran Cengiz Coşkun, bir savaş sahnesinin çekimlerinde kılıcın elinden fırlamasıyla ölümden döndüğünü açıkladı.

Cengiz Coşkun, Vildan Atasever ve Haluk Piyes'in oynadığı TRT ortak yapımı 'Malazgirt 1071' filmi, Beyoğlu Atlas Sineması'nda gala yaptı. Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar'ın yönetmenliğini yaptığı filmin gecesinde oyuncular hazır bulundu. Çekimleri tarihi mekânlarda yapılan film hakkında konuşan Cengiz Coşkun, sette ölümden döndüğünü açıkladı. Filmde Sultan Alparslan'ı canlandıran Coşkun, bir savaş sahnesinde yaşadıklarını, "Çekimlerde hayatımdan oluyordum. Kılıç bir anda takılıp fırladı, üzerimdeki zırhı deldi geçti. Kaburga kemiğime dayanıp saplandı. Öyle bir hayati kaza atlattım. Sevdiğim meslek uğruna canımdan olabilirdim ama karşınızdayım" sözleriyle anlattı.