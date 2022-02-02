Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini yansıttık

TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinin oyuncuları yapımın final yapmasıyla ilgili konuştu. Ahmet Kural, "Her iş gibi bitmesi bizi üzüyor ancak elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık" dedi.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi görkemli bir finalle ekrana veda ediyor. İki sezon olarak planlanan yapımda 'Kemal'i canlandıran Ahmet Kural, "Burada Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini yansıtırken, oyuncu olarak bunun içerisinde var olmak bizim için gurur vericiydi. Her iş gibi bitmesi bizi üzüyor ancak elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık." dedi. 'Bereli' karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu ise, "Benim burada avantajım, Bereli'nin gerçek bir kahraman olmasıydı. Bereli gibi, belki beresi olmayan, kaç tane kahraman geldi Türkiye'den. Ben de elimden geldiğince yansıtmaya çalıştım. Dizi için 'iyi ki' diyorum sadece" dedi. Yapım 4 Şubat'ta ekrana veda edecek.