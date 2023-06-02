Keyfimiz yerinde mutluyuz

Sunucu Özlem Yıldız iş adamı Mete Vardar ile yeni bir aşka yelken açtı. Yıldız, önceki gün All Exclusive Fashion Marketing and Shopping Gala'nın alışveriş şenliğine katıldı. İki aydır Mete Vardar ile aşk yaşayan Yıldız "Bugüne kadar hayatımda sakladığım bir şey olmadı. Saklanacak bir şey yok. Keyfim yerinde mutluyum" dedi. Kısa süre önce Bodrum'dan gelen Yıldız, yüksek fiyatlardan şikâyet etti. Yıldız, "Sezon kısa olduğu için çok pahalı. Hesap yaparak idare edeceğiz" diye konuştu.