Keyfi yerinde

İşletmeci Erkan Şen'den ayrıldıkları günün akşamında şarkıcı Emre Kaya'yla görüntülenen Merve Boluğur, önceki akşam Kuruçeşme'deydi. Oyuncu, bir arkadaşıyla Two adlı mekanda yemek yiyerek sohbet etti. Boluğur'un keyifli olduğu görüldü. Oyuncu, mekanın işletmecisi yakın arkadaşı Levent Akbulut'la objektiflere poz verdi.