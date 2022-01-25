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25 Ocak 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 14:30:00

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İşletmeci Erkan Şen'den ayrıldıkları günün akşamında şarkıcı Emre Kaya'yla görüntülenen Merve Boluğur, önceki akşam Kuruçeşme'deydi.

İşletmeci Erkan Şen'den ayrıldıkları günün akşamında şarkıcı Emre Kaya'yla görüntülenen Merve Boluğur, önceki akşam Kuruçeşme'deydi. Oyuncu, bir arkadaşıyla Two adlı mekanda yemek yiyerek sohbet etti. Boluğur'un keyifli olduğu görüldü. Oyuncu, mekanın işletmecisi yakın arkadaşı Levent Akbulut'la objektiflere poz verdi.

Etiketler : Keyfi yerinde Erkan Şen Emre Kaya
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