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14 Kasım 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 09:30:00

Keşke oynamasaydım

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Oyunculuğa annelik molası veren Ceyda Ateş, setlere döndü. Kızı Talya'yı dünyaya getiren oyuncu 'Son Dilek" filminde Ebrar Alya Demirbilek ile başrolü paylaşacak.

Oyunculuğa annelik molası veren Ceyda Ateş, setlere döndü. Kızı Talya'yı dünyaya getiren oyuncu 'Son Dilek" filminde Ebrar Alya Demirbilek ile başrolü paylaşacak. Babasız büyüyen bir çocuğun hikayesini anlatan yapımla ilgili konuşan Ateş, "Filmde gözümden akan her yaş aslında gerçek. Oyunculuğu farklı yansıtmam gereken bir projeydi ve cidden duygulandığım için ağladığım anlar neredeyse hepsi" dedi. Uzun süredir proje yapmaması hakkında konuşan Ateş, "Ben belli bir süre ara verdim. İyi işlerde yer almam gerektiğini düşünüyorum. Anlık proje yok diye kabul ettiğim işler oldu zamanında. Ama artık yapmayacağım. Çocuktan sonra bir tık daha olgunlaştım. Keşke oynamasaydım dediğim proje olmuştur ama gelmiş geçmiş canım" diyerek güldü.

Etiketler : Keşke oynamasaydım Ceyda Ateş Oyunculuğa annelik molası veren Kızı Talya
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