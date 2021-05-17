17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30:00
Keşke eski şarkcılardan olsaydım
Yeni nesil popçulardan Simge, 90'lardaki şarkı sözlerinin artık günümüzde olmadığına inanıyor.
Yeni nesil popçulardan Simge, 90'lardaki şarkı sözlerinin artık günümüzde olmadığına inanıyor. O dönemin sanatçılarından olmak isteyen popçu, ''Beste olarak çok güzel, sound olarak çok iyi işler dinliyorum. Ama söz eksikliği var. Yeni nesilden bazılarından çok umutluyum ancak biraz daha okumaları şart" diye konuştu.