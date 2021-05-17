Keşke eski şarkcılardan olsaydım

Yeni nesil popçulardan Simge, 90'lardaki şarkı sözlerinin artık günümüzde olmadığına inanıyor. O dönemin sanatçılarından olmak isteyen popçu, ''Beste olarak çok güzel, sound olarak çok iyi işler dinliyorum. Ama söz eksikliği var. Yeni nesilden bazılarından çok umutluyum ancak biraz daha okumaları şart" diye konuştu.