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21 Nisan 2022 Perşembe 09:44:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 11:22:00

kerem'i inkar etmedi

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Perulu oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo, Kerem Bürsin'le aşk yaşadıkları iddialarıyla ilgili, "Şu anda tanışma aşamasındayız" dedi.

Perulu oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo, Kerem Bürsin'le aşk yaşadıkları iddialarıyla ilgili, "Şu anda tanışma aşamasındayız" dedi.

Kerem Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Hande Erçel'le ayrılığının ardından adı Perulu oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo'yla anılmıştı. Malaga Film Festivali kapsamında bir defilede tanışan ikilinin, birbirlerinden etkilendikleri iddia edilmişti. Bürsin'le adı aşk dedikodularına karışan Stephanie Cayo, uluslararası bir medyaya açıklamalarda bulundu. Cayo, İspanyol aktör Maxi Iglesias ile ilişkisinin sona erdiğini açıkladı. Kerem Bürsin'le ilgili sorular karşısında utangaç tavırlar sergileyen Cayo, "Şu anda tanışma aşamasındayız" dedi. Cayo, gezisi sırasında oyuncuyla tanıştıklarını söyleyerek "Yakışıklı biri, tanınması gereken büyük bir karakter ama henüz tanımıyorum" dedi.

Etiketler : kerem'i inkar etmedi Stephanie Cayo Kerem Bürsin
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