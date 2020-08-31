Kerem Tunçeri ilk kez konuştu: Ciddi bir saldırıya maruz kaldım!

Kerem Tunçeri, sosyal medyada gündem olan ifşa mesajlarıyla ilgili Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuştu ve şunları dile getirdi: "Yayınlanan mesajlardan bazıları benim eski mesajlaşmalarım, aylar öncesinde hatta bir yıl öncesine ait mesajlar bile yayınlandı. Ancak hiç benim olmayan mesajlar da Photoshop'landı. Bana ait olan mesajlarda toplum ahlakına aykırı hiçbir söylemim yok, bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim ama bunların yayınlanması benim kişisel haklarıma saldırı ve kanuni olarak bir suç! Ben de bu konuda tüm yasal haklarımın peşindeyim."

"CİDDİ BİR SALDIRIYA MARUZ KALDIM"

Aslı Enver'le olan ilişkisinin bu sebepten mi sonlandığına dair iddialara "Aslı Hanım ile arkadaşlarımız vesilesiyle daha önce tanıştırılmıştık ve evet pandemi sürecinde ben Bodrum'da olduğum sürede yazışmaya başladık. Her şeyden önce güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Bunun duyulmasını hemen arkasından ciddi bir saldırıya maruz kaldım. Bu durumun içine Aslı Hanımın adının da dahil edilmesi beni en çok üzen şey oldu" dedi.