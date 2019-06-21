Kerem Göğüş’ten ayrılan Wilma Elles nafaka istemiyor

Wilma Elles'in, ikizleri Melodi ve Milat’ın babası Kerem Göğüş’le resmi nikah yapmadığı ve imam nikahıyla yaşadığı ortaya çıkmıştı. Boşanacakları iddialarının hemen ardından “Biz evli değiliz ki boşanalım” yorumunu yapan Elles, önceki gün Göğüş’ten ayrıldığını itiraf etti. Elles, “Kerem Bey'le anlaşarak ve sevgi çerçevesinde yollarımızı ayırdık” dedi. Tazminat ve nafaka konularına girmek istemeyen oyuncu, mal varlığıyla ilgili de kaçamak yanıtlar verdi. Daha önce 14 dairesi 2 dükkanı olduğu haberlerini soran sunucuya “Mali danışmanlık konusunda özel konuşalım” diyerek espri yaparak mal varlığını açıklamak istemedi.