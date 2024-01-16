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Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
16 Ocak 2024 Salı 08:10:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 08:10:00

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in aşklarının alevlendiği ileri sürüldü. Serenay Sarıkaya ile Hakkında çıkan barışma haberinin ardından Kerem Bürsin sessizliğini bozdu.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yeni yılla birlikte aşklarının alevlendiği ve birbirine ikinci şansı verdikleri ileri sürüldü. Hakkında çıkan barışma haberinin ardından sessizliğini bozan Bürsin "Paralel evrende oluyor" diyerek söylentiyi yalanladı. Hakkındaki ilişki iddialarına sessiz kalan Serenay Sarıkaya'nın ise şarkıcı Mert Demir ile yakınlaştığı da konuşulanlar arasında.

Etiketler : serenay sarıkaya kerem bürsin aşk
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