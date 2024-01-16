Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yeni yılla birlikte aşklarının alevlendiği ve birbirine ikinci şansı verdikleri ileri sürüldü. Hakkında çıkan barışma haberinin ardından sessizliğini bozan Bürsin "Paralel evrende oluyor" diyerek söylentiyi yalanladı. Hakkındaki ilişki iddialarına sessiz kalan Serenay Sarıkaya'nın ise şarkıcı Mert Demir ile yakınlaştığı da konuşulanlar arasında.