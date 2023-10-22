Arkadaş olarak seviyormuş

Oyuncu Kerem Bürsin, Yeditepe Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı. Etkinlik öncesi habercilerle bir araya gelen Bürsin, sosyal medya ile ilgili sıkıntıları dile getirdi. Oyuncu, "Sosyal medya bağımlılığım yok. Yaşadığım hayat sosyal medyayı o kadar çok içine aldı ki... Pozitif ve negatif yanları da var. Negatif yanları; insan psikolojisini altüst ediyor. Gençlere çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum" dedi.

HEMEN YAKIŞTIRMA YAPILIYOR



Bürsin, ekranlara veda eden 'Ya Çok Seversen' dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'la hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi. Bürsin, "Hiç ilişki falan yok. Hafsanur, çok yakın arkadaşım. Onu çok seviyorum. Bir erkekle bir kadın yan yana gelince hemen bir ilişki durumu yakıştırılıyor" dedi.