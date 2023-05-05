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05 Mayıs 2023 Cuma 13:51:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 13:51:00

Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

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Kerem Bürsin, reklamların da aranan yüzü oldu.

'Sen Çal Kapımı' dizisiyle yurtdışında hatırı sayılır hayran kitlesi bulunan Kerem Bürsin, reklamların da aranan yüzü oldu. Reklamcıların peşinde koştuğu oyuncu, THY'nın yüzü oldu. Bürsin önümüzdeki günlerde ekranda dönecek reklam filmi için Türkiye'yi geziyor. Elinde fotoğraf makinasıyla ülkemizin tarihi yerlerini görüntüleyen Bürsin, gittiği yerlerden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Oyuncu reklam çekimi dönüşü dizi filmi için hazırlıklara başlayacak.

Etiketler : kerem bürsin reklam thy
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