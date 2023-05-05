Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

'Sen Çal Kapımı' dizisiyle yurtdışında hatırı sayılır hayran kitlesi bulunan Kerem Bürsin, reklamların da aranan yüzü oldu. Reklamcıların peşinde koştuğu oyuncu, THY'nın yüzü oldu. Bürsin önümüzdeki günlerde ekranda dönecek reklam filmi için Türkiye'yi geziyor. Elinde fotoğraf makinasıyla ülkemizin tarihi yerlerini görüntüleyen Bürsin, gittiği yerlerden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Oyuncu reklam çekimi dönüşü dizi filmi için hazırlıklara başlayacak.