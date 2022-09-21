İkinci kez anne olmanın mutluğunu yaşayan oyuncu Seda Güven, kızının fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı. Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu, sosyal medya hesabından Adel adını verdiği kızıyla fotoğraflarını yayınladı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen Güven gönderisine, "Kepçe çıkmışsın annem. Ama ne yapıyım ben en iyi bunlarda çıkmışım" notunu düştü. Anne-kızın pozlarına hayranları binlerce beğeni ve 'Maşallah' yorumlarında bulundu.