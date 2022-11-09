Kep atma değil patates hasadı töreni

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'da patates hasadı sona erdi. Patates hasadından çalışmak için şehir dışından gelen işçiler ise hasat döneminin sona ermesiyle memleketlerine dönmeye başladı.

İşçilerin hasat döneminin sona erdiği gün yaptıkları kutlama ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşçiler çalışırken kullandıkları kovaları havaya atarak şarkılar eşliğinde hasada sona verdi. İşçilerin hayli mutlu olmaları dikkat çekti.