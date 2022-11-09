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09 Kasım 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 17:00:00

Kep atma değil patates hasadı töreni

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Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'da patates hasadı sona erdi. P

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'da patates hasadı sona erdi. Patates hasadından çalışmak için şehir dışından gelen işçiler ise hasat döneminin sona ermesiyle memleketlerine dönmeye başladı.

İşçilerin hasat döneminin sona erdiği gün yaptıkları kutlama ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşçiler çalışırken kullandıkları kovaları havaya atarak şarkılar eşliğinde hasada sona verdi. İşçilerin hayli mutlu olmaları dikkat çekti.

Etiketler : Kovaları havaya atarak kutladılar Patates hasadı Afyonkarahisar
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