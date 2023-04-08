Kentmen tiyatrosu yeniden açılıyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu merhum Hulusi Kentmen'in 1961 yılında kurduğu tiyatro yeniden açılıyor. Sanatçının torunu Melek Kentmen maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatılan tiyatroyu yeniden hayata geçiriyor. Tiyatro sezonuna, 'Yeşilçam Müzikali'yle girmeye hazırlanan tiyatro, izleyicilere nostalji fırtınası yaşatacak. Senaristliğini Ferhat Uludere'nin, yönetmenliğini ise Cenk Yüksel'in yaptığı oyunun başrollerinde Cenk Yüksel, Damla Kocaoğlu ve Gülay Özdem yer alıyor. Müzikaldeki tüm performanslar orkestra ile canlı gerçekleştirilecek. Oyunun koreografilerini İzmir Tenim, müziklerini ise Can Meter hazırladı. Prömiyeri mayıs ayında gerçekleşecek oyundan elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.

