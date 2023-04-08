VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin Limanında 97 kilo 500 gram kokain ele geçirdi
Yaşlı ve engellilerin nisan ayı aylıkları hesaplara yatırıldı
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı
Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım
Sanatsal cazibe merkezi olacak tarihi Alsancak Tekel Fabrikası 29 Nisan'da açılacak
08 Nisan 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 13:30:00

Kentmen tiyatrosu yeniden açılıyor

ABONE OL

Merhum oyuncu Hulusi Kentmen'in maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatılan tiyatrosu, torunu Melek Kentmen tarafından yeniden hayata geçiriliyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu merhum Hulusi Kentmen'in 1961 yılında kurduğu tiyatro yeniden açılıyor. Sanatçının torunu Melek Kentmen maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatılan tiyatroyu yeniden hayata geçiriyor. Tiyatro sezonuna, 'Yeşilçam Müzikali'yle girmeye hazırlanan tiyatro, izleyicilere nostalji fırtınası yaşatacak. Senaristliğini Ferhat Uludere'nin, yönetmenliğini ise Cenk Yüksel'in yaptığı oyunun başrollerinde Cenk Yüksel, Damla Kocaoğlu ve Gülay Özdem yer alıyor. Müzikaldeki tüm performanslar orkestra ile canlı gerçekleştirilecek. Oyunun koreografilerini İzmir Tenim, müziklerini ise Can Meter hazırladı. Prömiyeri mayıs ayında gerçekleşecek oyundan elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.

Etiketler : hulusi kentmen melek kentmen tiyatro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX