Kendini susturdu

Bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan'a yönelik 'Elimi değdirdiğim meşhur oluyor' sözleriyle tepki çeken şovmen Mehmet Ali Erbil bu kez çareyi ağzını bantlamakta buldu.

Şovmen Mehmet Ali Erbil aldığı önlemle dikkat çekti. Erbil, önceki akşam düzenlenen Moon Life Dergisi'nin ödül törenine iki kız arkadaşıyla katıldı. Kadın arkadaşıyla habercilerin karşısına çıkan Erbil, konuşmama kararı aldı. Ağzını bantlayan ünlü şovmen soruları yanıtsız bıraktı. Erbil'in yerine konuşan arkadaşı "Artık konuşması yasak, her konuştuğu zaman olay oluyor. Artık konuşmasa daha iyi, her yerde gündeme geliyor" dedi. Erbil, başka bir ödül töreninde programın sunucusu Melike Öcalan'a "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi" ifadelerini kullanmış, Öcalan ise, "Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" sözleriyle Erbil'e karşılık vermişti. Eleştiriler karşısında Erbil ise, "Benim her zaman ki halim. Espri amaçlı yapılan bir şeydi, yanlış anlaşıldı" diyerek kendini savunmuştu.