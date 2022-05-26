VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Furkan Kaya: Metaverse hayatımızı nasıl etkileyecek?
Mehmet Kaya: “Şirketler Web 3.0 stratejilerini bugünden belirlemeli.”
Ceren Cennet'in güzelliğinde Yakup Yıldır imzası var
MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda yakalanan 19 zanlı adliyede
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamamlandı
Fındığın ayak izini çıkarıp üretimde verimi artırmayı hedefliyorlar
Türkiye'nin hava yolunda 2024 hedefi 210 milyon yolcu
Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'ten Başladı
Adil Haber Sen 1. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi!
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ABD'yi panikletti
Dünyanın en büyük rezerv, Türkiye'de!
"Filistin'de tek çözüm 2 devlet"
Her kritik dönemde iftiralarla sahnede!
Suriye'deki ABD üssünde röportaj!
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Hipotermili final
Ticarete atladı
Az tatil çok iş
Aile yemeği
Kendini susturdu
26 Mayıs 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 10:00:00

Kendini susturdu

ABONE OL

Bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan'a yönelik 'Elimi değdirdiğim meşhur oluyor' sözleriyle tepki çeken şovmen Mehmet Ali Erbil bu kez çareyi ağzını bantlamakta buldu.

Bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan'a yönelik 'Elimi değdirdiğim meşhur oluyor' sözleriyle tepki çeken şovmen Mehmet Ali Erbil bu kez çareyi ağzını bantlamakta buldu.

Şovmen Mehmet Ali Erbil aldığı önlemle dikkat çekti. Erbil, önceki akşam düzenlenen Moon Life Dergisi'nin ödül törenine iki kız arkadaşıyla katıldı. Kadın arkadaşıyla habercilerin karşısına çıkan Erbil, konuşmama kararı aldı. Ağzını bantlayan ünlü şovmen soruları yanıtsız bıraktı. Erbil'in yerine konuşan arkadaşı "Artık konuşması yasak, her konuştuğu zaman olay oluyor. Artık konuşmasa daha iyi, her yerde gündeme geliyor" dedi. Erbil, başka bir ödül töreninde programın sunucusu Melike Öcalan'a "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi" ifadelerini kullanmış, Öcalan ise, "Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" sözleriyle Erbil'e karşılık vermişti. Eleştiriler karşısında Erbil ise, "Benim her zaman ki halim. Espri amaçlı yapılan bir şeydi, yanlış anlaşıldı" diyerek kendini savunmuştu.

Etiketler : Kendini susturdu Moon Life Dergisi Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan
Aceleci Fatma

Aceleci Fatma
Setlere bir küçük dönüş

Setlere bir küçük dönüş
Gazinoda yoğun ilgi

Gazinoda yoğun ilgi
Ceketin fiyatı konuşuldu

Ceketin fiyatı konuşuldu
Marmaris kaçamağı

Marmaris kaçamağı
Dizi daha yorucu

Dizi daha yorucu
Kısa filmle ilk başarı

Kısa filmle ilk başarı
Kanserle savaşıyor

Kanserle savaşıyor
İlk kez el ele

İlk kez el ele

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX