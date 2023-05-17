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17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:20:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:20:00

Kendini şanslı görüyor

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Oyuncu İbrahim Çelikkol, kadınlardan güç aldığını söyledi. Birce Akalay ile başrolünü paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin yeni sezon çekimlerine devam eden oyuncu, Marie Claire dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi.

Oyuncu İbrahim Çelikkol, kadınlardan güç aldığını söyledi. Birce Akalay ile başrolünü paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin yeni sezon çekimlerine devam eden oyuncu, Marie Claire dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Çelikkol, "Kadınların içinde büyüdüm ben. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu yüzden. Onların hayata bakışları, yeri geldiğinde işaret ettikleri gerçekler beni hâlâ şaşırtıyor, güç veriyor. En yakın arkadaşlarımdan bir mesela Birce Akalay, menajerim de kadın... Var olsunlar" dedi.

Etiketler : Kendini şanslı görüyor Oyuncu İbrahim Çelikkol Birce Akalay
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