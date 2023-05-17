Kendini şanslı görüyor

Oyuncu İbrahim Çelikkol, kadınlardan güç aldığını söyledi. Birce Akalay ile başrolünü paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin yeni sezon çekimlerine devam eden oyuncu, Marie Claire dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Çelikkol, "Kadınların içinde büyüdüm ben. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu yüzden. Onların hayata bakışları, yeri geldiğinde işaret ettikleri gerçekler beni hâlâ şaşırtıyor, güç veriyor. En yakın arkadaşlarımdan bir mesela Birce Akalay, menajerim de kadın... Var olsunlar" dedi.