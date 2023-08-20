Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Oyuncu Demet Özdemir'le evliliği sadece 8 ay süren müzisyen Oğuzhan Koç, bu konudaki sessizliğini aylar sonra bozdu. Eser Yenenler'in YouTube'ta sunduğu 'Linç@' programına konuk olan Koç, "Evet, dulum... Gözde bir dulum" dedi. 4 ay önce biten evliliği hakkında ilk kez konuşan Koç, "Bir tek şey var. Hayatınla ilgili bir plan yapıyorsun ve o plan işlemiyor" diye konuştu. Dersler çıkardığını belirten müzisyen, "Tabii ki önemli ve ciddi bir konu olduğu için bundan alınacak, çıkarılacak bir sürü ders var. Mutlaka almışımdır. Şahane bir şey yaşadık, İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi. Her şey yolunda, hayat devam ediyor" dedi.