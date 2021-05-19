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19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:00:00

Kendini geliştir Demet!

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Demet Akalın, 2021 Kainat Güzeli Andrea Meza ile Miss Turkey 2018 1.'si Sevval Şahin'in kıyaslandığı ankete katıldı.

Demet Akalın, 2021 Kainat Güzeli Andrea Meza ile Miss Turkey 2018 1.'si Sevval Şahin'in kıyaslandığı ankete katıldı. Verdiği yanıtta Şevval Şahin'i beğenmediğini "Andrea afet, diğerine güzel demeye..." sözleriyle dile getiren Akalın'a tescilli güzelden yanıt gecikmedi. Şahin, şu mesajı yayımladı: "Balık etli mi, sıfır beden mi güzel?" Siz şaka mısınız? Gerçekten 20 yıl geriden geliyorsunuz. Demet Akalın umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin... Seni izleyen çok genç kız var yazık."

Etiketler : demet akalın andrea meza sevval şahin
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