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11 Ocak 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 14:30:00

Kendimi oynuyorum

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Başrollerinde Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Enis Arıkan ve Selin Şekerci'nin yer aldığı 'Benden Ne Olur?' filmi vizyona girmek için gün sayıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Enis Arıkan ve Selin Şekerci'nin yer aldığı 'Benden Ne Olur?' filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Alışılmışın dışında ve son derece eğlenceli bir rolle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Enis Arıkan, rolüyle ilgili "Kendimi oynamak çok keyifli, sadece Enis Arıkan'ın biraz karikatürize hali diyebilirsiniz filmde göreceğiniz Enis için. Sertab karakterinin iç sesiyim ve çok komik sahnelerimiz var. Çok güzel bir setti seyircinin de çok seveceğini düşünüyorum" dedi.

Etiketler : Kendimi oynuyorum Onur Tuna Enis Arıkan
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