Kendimi izlerken eleştiririm

'Duy Beni' dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, oyunculuğuna dair açıklamalarda bulundu. Oynadığı yapımları izlediğini söyleyen genç yetenek, "Ben de çoğu meslektaşım gibi kendimi eleştiriyorum elbette; ama iyi bulduğum, keyif aldığım anlarda da kendimi izlemekten alıkoymuyorum. Mahrum etmiyorum yani. İyi yaptıysam, o sahneyi doya doya izliyorum. Bir noktada da oradan besleniyorum" dedi.