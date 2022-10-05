Kendimi izlerken eleştiririm
'Duy Beni' dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, oyunculuğuna dair açıklamalarda bulundu.
'Duy Beni' dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, oyunculuğuna dair açıklamalarda bulundu. Oynadığı yapımları izlediğini söyleyen genç yetenek, "Ben de çoğu meslektaşım gibi kendimi eleştiriyorum elbette; ama iyi bulduğum, keyif aldığım anlarda da kendimi izlemekten alıkoymuyorum. Mahrum etmiyorum yani. İyi yaptıysam, o sahneyi doya doya izliyorum. Bir noktada da oradan besleniyorum" dedi.