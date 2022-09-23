Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseyinli'yle başrolünde yer aldığı 'Yanlış Anlama 2' filminde seyircisiyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Cemal Hünal, hakkında merak edilenleri açıkladı. Birçok dizi ve filmlerde yer alan oyuncu, kendisini izlemediğini söyledi. Hünal, "Kendimi hiç izlemiyorum. Sette de öyle, asla kamera arkasına geçip, monitöre bakmam, acaba ne yapmışım diye. Orası beni ilgilendirmiyor" dedi.