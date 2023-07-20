"Kendimi eksilmiş hissediyorum"

Uzun süre mücadele ettiği hastalığa geçtiğimiz hafta yenilerek 69 yaşında vefat eden Özkan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur duygusal bir yazı kaleme aldı. Sosyal medya hesabından Aysun Aslan Uğur şunları yazdı: "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki... Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi."