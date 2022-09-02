'Survivor All Star' yarışmasının yarı finalinde elendikten sonra Acun Ilıcalı'yla tartışma yaşayan Batuhan Karacakaya,''Benim kırgın olduğum şeyleri o halletti, Aramız çok iyi'' dedi.

'Survivor All Star 2022' bitti ama tartışmaları hala devam ediyor. Fenomen programın son iki sezonunda en çok konuşulan isimlerden olan Batuhan Karacakaya, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya dava açacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Ilıcalı ile bir buluşma ayarlayıp konuştuğunu ifade eden Karacakaya, "Bu ikimiz arasında konuşmayı bile gerektirecek bir olay değildi. Ama bu olay bitmedi. Olay gittikçe büyüdü. Biz de Acun Abi ile telefonda konuşup buluşma ayarladık. Ve bütün her şeyi birbirimize anlattık. Benim kırgın olduğum şeyleri o halletti, ben de kendimi affettirdim. Aramız zaten iyiydi öyle de devam ediyor. Dava diye bir konu asla olmadı. Acun abiyi çok seviyorum" dedi. Karacakaya, yarışmada 3 milyon liralık otomobili kazananmış ve programın bitmesinin ardından arabanın kendisine verilmediğini iddia etmişti.