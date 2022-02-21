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21 Şubat 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 11:30:00

Kendi yöntemlerimle paramı aldım

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, ucuza ürün almak isterken bir kişi tarafından dolandırıldığını itiraf etti.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, ucuza ürün almak isterken bir kişi tarafından dolandırıldığını itiraf etti. Mahallesinden tanıdığı bir kişinin kendisine 'Gümrükte kuzenim çalışıyor ürün mağazada 10 bin TL ise biz 2 bin TL'ye getiriyoruz' demesine üzerine sipariş verdiğini söyleyen Mola, parasını yatırdığı halde karşı taraftan ses çıkmayınca dolandırıldığını fark ettiğini söyledi. Adamdan intikam aldığını belirten Mola, "Bankaya gittik. Hesabında 67 TL vardı. Benim yatırdığım paraları başkalarına yatırmış. Sonra polis geldi, ben senetleri aldım. Polis, adamın 17 suçtan davası olduğunu söyledi. Ama ben ertesi gün kendi yöntemlerimizle paramı aldım. Çok çirkinleştim, ama şiddete başvurmadım" dedi.

Etiketler : Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola
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