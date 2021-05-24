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24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30:00

Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum

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Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Hilal Altınbilek, duygusal sahneleri oynarken kendisini düşündüğünü söyledi.

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Hilal Altınbilek, duygusal sahneleri oynarken kendisini düşündüğünü söyledi. Züleyha'nın birbirinden farklı ruh hallerini izleyicileri ikna edecek şekilde canlandırmaya çalıştığından bahseden oyuncu, ağlama sahnelerinde geçmişte yaşadıklarını düşündüğünü ve bu durumun ise yorucu olduğunu ifade ediyor: ''Kendi hayatımla özdeşleştirdiğim bir sürü şey yapıyorum. O beni yoruyor. Başka bir teknik bulmam lazım.''

Etiketler : bir zamanlar çukurova hilal altınbilek züleyha
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