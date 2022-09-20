Kendi spor arabasını yaptı

Spor otomobillere ve hıza olan düşkünlüğü ile bilinen Doğukan Manço, yıllardır hayalini kurduğu araç Türkiye'ye gelemediği için aracı kendi yapmaya karar verdi. Manço, 'Hızlı ve Öfkeli 2' filminyle ün kazanan Skyline GTR R34 aracından yapmak için 3 sene boyunca yoğun bir şekilde çalıştı. Prodüktör, çocukluktan beri hayalini kurduğu, aracı kendi elleri ile Amerika, İngiltere, Hollanda, Rusya, Dubai, Japonya ve Çin'den parçalar getirterek yaptı.