Kendi rekorunu kıracak

Müzisyen Tan Taşçı, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Açıkhava'da 10. kez hayranlarıyla bir araya geldi. Mayıs ayında başladığı konserler serisine devam eden Taşçı, "Yollarda olmaya devam ediyoruz ama eylül geldi, döndük dolaştık evimize geldik" dedi. Sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendiren müzisyen yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı. Taşçı, ekim ve kasım ayında vereceği 7 konseriyle kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

