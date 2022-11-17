Kendi markasına mankenlik yaptı

Dans kariyerini sonlandırarak moda sektörüne adım atan Asena, ilk defilesini önceki akşam gerçekleştirdi. Defilede Özge Ulusoy, Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel görev aldı. Defilenin sonunda Asena, kendi hazırladığı siyah gelinlikle podyumda yürüdü. Gözyaşlarını tutamayan Asena, "Çok mutluyum ve gururluyum" dedi. Gecede babaannesini anmayı unutmayan Asena, moda sektörüne girmesinde onun emeğinin çok olduğunu dile getirdi.