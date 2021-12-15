Kendi klibini çekecek

Seda Sayan, Sibel Can, Zerrin Özer, Deniz Seki, Yıldız Tilbe, Serdar Ortaç ve Özcan Deniz gibi sanatçıların klip yönetmeni Erkan Nas, meslek hayatının 30. yılını kutluyor. Nas, meslek hayatında bugüne kadar 750 klibe yönetmen olarak imza attı. Çok yakında meslek hayatını anlattığı klibin çekimlerine başlayacak olan Nas, böylece kendi klibini çeken ilk yönetmen olarak adından söz ettirecek.