Kendi kanıyla bakım yaptırdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Cansu Melis Karakuş, yakalandığı koronavirüsü yenmesiyle soluğu cilt bakımında aldı. Tamamen kendi kanıyla yapılan 'vampire facelift' uygulamasıyla yenilenen Karakuş, yenilenmenin kendisine iyi geldiğini söyledi.

