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15 Şubat 2021 Pazartesi 10:05:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 10:17:00

Kendi kanıyla bakım yaptırdı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Cansu Melis Karakuş, yakalandığı koronavirüsü yenmesiyle soluğu cilt bakımında aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Cansu Melis Karakuş, yakalandığı koronavirüsü yenmesiyle soluğu cilt bakımında aldı. Tamamen kendi kanıyla yapılan 'vampire facelift' uygulamasıyla yenilenen Karakuş, yenilenmenin kendisine iyi geldiğini söyledi.

Etiketler : cansu melis karakuş eşkiya dünyaya hükümdar olmaz koronavirüs cilt bakımı
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