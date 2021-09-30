Kendi filminde başrolde

Kendi yapım şirketini kuran Tolgahan Sayışman, 'Limit' adlı dizinin ardından yeni bir proje için kolları sıvadı. Yapımcı kimliğiyle ön plana çıkan Sayışman bu sefer sinema filmi çekecek. Sayışman, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün yazdığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği 'Aynasız' adlı filmde aynı zamanda oynayacak. Polisiye komedi türündeki filmde senaryo gereği gerçekleşecek olan aksiyon sahneleri için Güney Kore'den 9 kişilik özel bir reji ekibi önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek. 2022 yılında vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri İstanbul, Marmaris ve Antalya'da gerçekleşecek.