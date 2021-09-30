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30 Eylül 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 10:30:00

Kendi filminde başrolde

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Kendi yapım şirketini kuran Tolgahan Sayışman, 'Limit' adlı dizinin ardından yeni bir proje için kolları sıvadı.

Kendi yapım şirketini kuran Tolgahan Sayışman, 'Limit' adlı dizinin ardından yeni bir proje için kolları sıvadı. Yapımcı kimliğiyle ön plana çıkan Sayışman bu sefer sinema filmi çekecek. Sayışman, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün yazdığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği 'Aynasız' adlı filmde aynı zamanda oynayacak. Polisiye komedi türündeki filmde senaryo gereği gerçekleşecek olan aksiyon sahneleri için Güney Kore'den 9 kişilik özel bir reji ekibi önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek. 2022 yılında vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri İstanbul, Marmaris ve Antalya'da gerçekleşecek.

Etiketler : Kendi filminde başrolde Tolgahan Sayışman Makbule Kosif Gülsev Karagöz
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