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Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
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22 Ekim 2023 Pazar 15:08:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 15:08:00

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Serkan'ı Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

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Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde yer alan Enes Koçak, oyunculukta yetenek ve çok çalışmak gerektiğini söyledi. Enes Koçak, "Çok çalışanların her zaman kalıcı olacağını düşünüyorum." dedi.

TRT'nin başrolünde Selen Soyder ve Hakan Yılmaz'ın yer aldığı 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizisinde yer alan Enes Koçak, oyunculukta yetenek ve çok çalışmak gerektiğini söyledi. Genç oyuncu, All Magazine dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Koçak, "Benim gördüğüm kadarıyla sosyal medya sanattan, spor ve siyaset dünyasına kadar her alanda etkili. Ama bence oyunculuk dünyasında asıl olan, yetenek ve çok çalışmaktır. Çok çalışanların her zaman kalıcı olacağını düşünüyorum" dedi.

Etiketler : kendi düşen ağlamaz enes koçak oyuncu
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