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10 Mart 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 08:30:00

Kendi doğrumu savunurum

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Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde yer alan Pınar Deniz açıklamalarda bulundu.

Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde yer alan Pınar Deniz açıklamalarda bulundu. Oyuncu, bireysellikle ilgili, "Kendi doğrumu karşımdakinin fikrine saygı duyarak savunuyorum. Hoş bu savunma yalnızlığı da beraberinde getiriyor. Bireyci bir anlayışın varsa yalnız kalmayı göze almak gerektiğini anladım" dedi.

Etiketler : Kendi doğrumu savunurum Kaan Urgancıoğlu Yargı Pınar Deniz
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