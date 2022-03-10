Kendi doğrumu savunurum

Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde yer alan Pınar Deniz açıklamalarda bulundu. Oyuncu, bireysellikle ilgili, "Kendi doğrumu karşımdakinin fikrine saygı duyarak savunuyorum. Hoş bu savunma yalnızlığı da beraberinde getiriyor. Bireyci bir anlayışın varsa yalnız kalmayı göze almak gerektiğini anladım" dedi.